恒生指數｜港股全日收跌275點　航運股捱沽

港股今早曾挫逾兩百點。恒指低開131點，報17,667點；科指跌0.2%，報3,589點。
【16:52更新】
港股收市創逾兩個半月新低，恒生指數曾跌穿17,500點水平，收市報17,524點，跌275點，全日大市成交額減至893.1億；科指收報3,566點，跌逾0.8%。
ATMXJ普遍低收，只有京東（9618）靠穩，阿里巴巴（9988）、美團（9988）等都跌近2%。
航運股捱沽，東方海外（316）跌約6.5%，是表現最差藍籌股。
多個板塊受沽壓，地產、汽車、醫藥、博彩、消費。金融股向下，滙控（005）、友邦（1299）、港交所（388）、 中國平安（2318）跌逾1%至逾2%。
電信股逆市揚，中聯通（762）升1%，中電信（728）升近2%。
北水方面，滬深港通全日共流入42.01億，較上個交易日多17億元，總成交額295.22億，佔大市成交33.06%，合計額度餘797.99億。
【13:30更新】
恒生指數午後一度跌穿上午低位即17,530點，暫時見最多跌238點，報17,561點。
近百股創52周低，其中包括新鴻基（016）跌1.5%；恒隆地產（101）跌1.6%；華潤啤酒（291）跌3.2%；九倉置業（1997）更跌4.3%至歷史低；藥明生物（2269）跌近4%；藥明康德（2359）跌3.4%；農夫山泉（9633）跌近5%。
【12:25更新】
恒生指數半日跌238點，報17,561點；科指跌0.71%，報3571點。
波羅的海乾散貨運指數連跌3個交易日，創逾一周低，航運股半日捱沽，東方海外國際（316）插5.8%；中遠海控（1919）瀉逾8%。
藍籌股整體下跌，農夫山泉（9633）連跌多日，挫4.5%；港交所（388）走低0.2%；平保（2318）跌2.6%；阿里巴巴（9988）降跌1.7%。
【10:31更新】
恒生指數現跌262點，報17,536點；科指跌0.89%，報3,564點。
內需股向下，農夫山泉（9633）、百威亞太（1876）、華潤啤酒（291）均跌逾2%。
航運股捱沽，東方海外國際（316）插近7%；中遠海控（1919）瀉近8%。