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財經
2024-04-12 17:07:00

恒生指數｜港股全日收跌373點　重磅金融股拖低大市

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港股

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恒指低開逾百點，再度跌穿萬七關。恒指低開116點，報16,978點；國指低開31點，報5,972點；科指低開0.4%，報3,523點。

【17:07更新】

港股再穿萬七關收市，今早開市後現沽壓，恒生指數最多曾跌逾370點，最終收市報16,721點，跌373點，全日成交金額1,062.18億；國指跌124點，報5,879點；科指跌1.81%，貼近全日低位收市，報3,474點。

恒生指數本周累計跌2點，而科指升約0.7%。

重磅金融股拖低大市，友邦（1299）及平保（2318）急挫近6%。

ATMXJ中，只有小米（1810）逆市升近3%，亦是表現最好藍籌。龍湖（960）挫近9%，是表現最差藍籌。

北水南下合計淨流入61.45億，較上日減少14.06%，連續第10日流入，累計流入468.13億元；南水北上合計淨流出73.85億元人民幣，終止單日流入。

【14:11更新】

恒生指數現跌323點，報16,771點；科指跌1.43%，報3,487點。

友邦（1299）午後續跌，跌逾5%。

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【12:40更新】

恒生指數半日跌295點，報16,799點，成交571.9億；科技指數跌1.1%，報3,500點。

ATMXJ中，僅小米（1810）逆市升近3%，令科指險守3,500點關，其他均跌並拖低科指表現。

滙控（005）跌逾2%；友邦（1299）跌近5%至近3年低。

【10:30更新】

ATM下跌，阿里巴巴（9988）跌逾2%；騰訊（700）跌1%；美團（3690）跌近2%。小米（1810）逆市揚3%。

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Uniqlo母企迅銷（6288）績後跌0.5%。

黃金相關股逆市造好，招金（1818）、中國黃金（2099）升逾3%；紫金（2899）升1%。

友邦（1299）股價跌逾3%。

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