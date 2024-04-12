恒生指數｜港股全日收跌373點　重磅金融股拖低大市

恒指低開逾百點，再度跌穿萬七關。恒指低開116點，報16,978點；國指低開31點，報5,972點；科指低開0.4%，報3,523點。

【17:07更新】

港股再穿萬七關收市，今早開市後現沽壓，恒生指數最多曾跌逾370點，最終收市報16,721點，跌373點，全日成交金額1,062.18億；國指跌124點，報5,879點；科指跌1.81%，貼近全日低位收市，報3,474點。

恒生指數本周累計跌2點，而科指升約0.7%。

重磅金融股拖低大市，友邦（1299）及平保（2318）急挫近6%。

ATMXJ中，只有小米（1810）逆市升近3%，亦是表現最好藍籌。龍湖（960）挫近9%，是表現最差藍籌。