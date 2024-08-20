恒生指數｜港股全日收跌58點　潤啤恒安挫逾5%

港股兩日累計升460點，今早高開後倒跌。恒指高開92點，報17,661點；科指高開1.1%，報3,556點。

【16:42更新】

恒生指數全日先高開，其後掉頭向下，加上A股午後走弱，恒指最多跌119點，尾市跌幅收窄，恒指收市跌58點或，報17,511點，全日成交額僅錄745.33億元，再不足千億；科指跌0.54%，報3,498點；國指跌30點，報6,195點。

恒安國際（1044）績後遭券商下調目標價，收市插5.6%；另一隻同樣在昨日公布業績的潤啤（291）跌5.2%，兩股為全日表現最差藍籌。

內銀股揚，中國銀行（3988）升0.8%；建設銀行（939）升0.5%；招商銀行（3968）升0.4%。