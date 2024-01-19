恒生指數｜港股全日收跌83點報15308點　全周挫近950點

港股昨日結束連跌4日頹勢，今早微高開。恒生指數高開12點，報15,404點；國指低開4點，報5,167點；科指低開0.2%，報3,171點。

【16:23更新】

恒生指數全日收報15,308點，跌83點，大市全日成交968.72億；科指跌1.45%，報3,129點；國指跌44點，報5,127點。

恒指全周累跌949點或5.84%；年初至今共13個交易日，累計已插1479點，即跌8.81%。

京東（9618）跌至歷史新低，收報84.1元，跌2.5%，與招股價226元相距2.6倍；碧服（6098）同樣跌至歷史新低，報3%，報5.08元。

其他藍籌股方面，農夫山泉（9633）、京東健康（6618）、友邦（1299）升2.1%，為全日表現最好藍籌股；翰森製藥（3692）跌4.5%，為全日表現最差藍籌股。