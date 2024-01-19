恒生指數｜港股全日收跌83點報15308點　全周挫近950點

港股昨日結束連跌4日頹勢，今早微高開。恒生指數高開12點，報15,404點；國指低開4點，報5,167點；科指低開0.2%，報3,171點。
【16:23更新】
恒生指數全日收報15,308點，跌83點，大市全日成交968.72億；科指跌1.45%，報3,129點；國指跌44點，報5,127點。
恒指全周累跌949點或5.84%；年初至今共13個交易日，累計已插1479點，即跌8.81%。
京東（9618）跌至歷史新低，收報84.1元，跌2.5%，與招股價226元相距2.6倍；碧服（6098）同樣跌至歷史新低，報3%，報5.08元。
其他藍籌股方面，農夫山泉（9633）、京東健康（6618）、友邦（1299）升2.1%，為全日表現最好藍籌股；翰森製藥（3692）跌4.5%，為全日表現最差藍籌股。
滬深股市方面，全日表現反覆，上證指數報2,832點，跌0.47%，全星期累計下跌1.7%；深證指數報8,787點，跌0.68%，全周累跌2.3%；創業板指數報1,715點，跌0.98%，全周跌2.6%。
【15:20更新】
恒生指數現跌100點，報15,290點；科指跌1.68%，報3,122點。
蔚小理跌幅擴大，小鵬汽車（9868）跌逾5%，蔚來（9866）跌逾4%；理想（2015）跌逾3%。
【13:25更新】
恒生指數現跌44點，報15,347點；科指跌0.87%，報3,148點。
據報中信證券（6030）限制內地客戶沽空，股價現升0.9%。
【12:15更新】
恒生指數半日跌30點，報15,361點，大市半日成交475.19億；科指跌0.65%，報3,155點。
友邦（1299）升3%，為半日表現最好藍籌，康師傅（322）跌3.7%至近3年低，為半日表現最差藍籌。
ATM偏軟，阿里巴巴（9988）跌1.5%；騰訊（700）跌1.5%；美團（3690）跌0.07%。
【10:30更新】
恒生指數升84點，報15,476點；科指升0.28%，報3,185點。
蔚小理逆市跌，蔚來（9866）、小鵬（9868）跌逾1%；理想（2015）跌0.2%。
友邦（1299）、網易（9999）升逾3%。