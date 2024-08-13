恒生指數｜港股全日窄幅上落　成交續不足千億

恒生指數連升4日後，今早仍高開。恒生指數高開48點，報17,160點。
【16:37更新】
恒生指數全日窄幅上跌，收報17,174點，升62點，成交708.46億元，最高見17,252.88點；科指全日無升跌，報3.,429點。
中資電訊股反彈，中國聯通（762）反彈3%，為全日表現最好藍籌股；中國移動（941）升逾1%；中國電信（728）升近2%。
手機相關股向上，舜宇（2382）午後升3%；瑞聲（2018）升近4%；丘鈦（1478）升逾16%。
線上醫療股下跌，京東健康（6618）跌2.3%；阿里健康（241）跌近5%，為全日表現最差藍籌股。
【13:33更新】
恒生指數暫升約24點，報17135點；科指跌0.2%，報3,423點。
中海油（883）續升逾2%。
中資電訊股造好，中國聯通（762）股價反彈逾2%；中國移動（941）、中國電信（728）分別升逾1%。
【12:20更新】
恒生指數半日升17點，報17,128點，半日成交報375.39億元；科指跌0.36%，報3,417點。
新奧能源（2688）半日升3.1%，為半日表現最好藍籌；信義光能（968）跌3.7%至3年低，為半日表現最差藍籌。
碧桂園服務（6098）發盈警，股價跌逾6%，低見4.33元，半日收報6.1%。
中海油（883）升2%；美團（3690）跌1.5%。
【10:30更新】
恒生指數現僅升1點，報17,112點，曾受A股拖累倒跌近百點；科指跌0.58%，報3,409點。
中海油（883）升2%，暫為表現最好藍籌；信義光能（968）跌2.6%至3年低，暫為表現最差藍籌。
美團（3690）轉跌1.5%；中國中免（1880）逆市跌2%；騰訊音樂（1698）升逾4%。