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財經
2024-04-17 16:45:00

恒生指數｜港股全日窄幅上落　收市僅微升2點

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港股

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美股隔晚個別發展，恒指低開23點，報16,225點；國指低開1點，報5,742點；科指高開0.1%，報3,340點。

【16:45更新】

受外圍因素影響，港股全日窄幅上落，恒生指數雖然全日俎微升2點，但仍擺脫連跌4日的頹勢，成交降至991.91億；科指收報3,340點，上升0.1%；國指收升5點，報5,749點。

濠賭股受壓，藍籌股銀娛（027）跌7%；金沙（1928）跌3%。

重磅股方面，友邦（1299）反彈1.7%；港交所（388）跌近1%；騰訊（700）偏軟跌0.3%。

藍籌股41隻升，37隻下跌，4隻無升跌。

北水南下合計淨流入11.47億，較上日減少88.39%，累計流入648.92億；南水北上合計淨流出2.32億元人民幣，較上日減少91.71%，連續第2日流出，累計流出30.24億。

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【13:10更新】

港股午後偏軟，恒生指數現跌28點，報16,219點；科指跌0.39%，報3,324點。

【12:12更新】

恒生指數半日窄幅上落，半日跌11點，報16,237點，成交506.6億；科指跌0.2%，報3,331點。

濠賭股受壓，藍籌股銀娛（027）跌半成；金沙（1928）跌3%。

ATM跌0.3%至1%；友邦（1299）反彈2%，蔚小理個別發展。

時代中國（1233）日前宣布接獲恒生銀行清盤呈請，今日股價再挫一成。

新秀麗Samsonite（1910）據報因估值太高，致私募公司收購意向減低，股價續跌3%。

【10:50更新】

恒生指數現跌8點，報16,240點；科指跌0.3%，報3,327點。

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濠賭股續弱，銀娛（027）跌逾5%破底；金沙（1928）一度跌近6%破底，現跌近4%；永利（1128）跌逾1%；美高梅（2282）跌0.3%；澳博（880）跌0.4%；新濠國際（200）跌半成。

AM向下，美團（3690）轉跌2%；騰訊（700）跌0.5%；阿里巴巴（9988）跌逾1%。

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