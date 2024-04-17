恒生指數｜港股全日窄幅上落　收市僅微升2點

美股隔晚個別發展，恒指低開23點，報16,225點；國指低開1點，報5,742點；科指高開0.1%，報3,340點。

【16:45更新】

受外圍因素影響，港股全日窄幅上落，恒生指數雖然全日俎微升2點，但仍擺脫連跌4日的頹勢，成交降至991.91億；科指收報3,340點，上升0.1%；國指收升5點，報5,749點。

濠賭股受壓，藍籌股銀娛（027）跌7%；金沙（1928）跌3%。

重磅股方面，友邦（1299）反彈1.7%；港交所（388）跌近1%；騰訊（700）偏軟跌0.3%。

藍籌股41隻升，37隻下跌，4隻無升跌。

北水南下合計淨流入11.47億，較上日減少88.39%，累計流入648.92億；南水北上合計淨流出2.32億元人民幣，較上日減少91.71%，連續第2日流出，累計流出30.24億。