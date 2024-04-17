恒生指數｜港股全日窄幅上落　收市僅微升2點

美股隔晚個別發展，恒指低開23點，報16,225點；國指低開1點，報5,742點；科指高開0.1%，報3,340點。
【16:45更新】
受外圍因素影響，港股全日窄幅上落，恒生指數雖然全日俎微升2點，但仍擺脫連跌4日的頹勢，成交降至991.91億；科指收報3,340點，上升0.1%；國指收升5點，報5,749點。
濠賭股受壓，藍籌股銀娛（027）跌7%；金沙（1928）跌3%。
重磅股方面，友邦（1299）反彈1.7%；港交所（388）跌近1%；騰訊（700）偏軟跌0.3%。
藍籌股41隻升，37隻下跌，4隻無升跌。
北水南下合計淨流入11.47億，較上日減少88.39%，累計流入648.92億；南水北上合計淨流出2.32億元人民幣，較上日減少91.71%，連續第2日流出，累計流出30.24億。
【13:10更新】
港股午後偏軟，恒生指數現跌28點，報16,219點；科指跌0.39%，報3,324點。
【12:12更新】
恒生指數半日窄幅上落，半日跌11點，報16,237點，成交506.6億；科指跌0.2%，報3,331點。
濠賭股受壓，藍籌股銀娛（027）跌半成；金沙（1928）跌3%。
ATM跌0.3%至1%；友邦（1299）反彈2%，蔚小理個別發展。
時代中國（1233）日前宣布接獲恒生銀行清盤呈請，今日股價再挫一成。
新秀麗Samsonite（1910）據報因估值太高，致私募公司收購意向減低，股價續跌3%。
【10:50更新】
恒生指數現跌8點，報16,240點；科指跌0.3%，報3,327點。
濠賭股續弱，銀娛（027）跌逾5%破底；金沙（1928）一度跌近6%破底，現跌近4%；永利（1128）跌逾1%；美高梅（2282）跌0.3%；澳博（880）跌0.4%；新濠國際（200）跌半成。
AM向下，美團（3690）轉跌2%；騰訊（700）跌0.5%；阿里巴巴（9988）跌逾1%。