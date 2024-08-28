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財經
2024-08-28 17:20:00

恒生指數｜港股全日跌182點　美團績前跌3%

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港股本週多隻藍籌公布了業績。（資料圖片）

港股本週多隻藍籌公布了業績。（資料圖片）

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美股隔晚反覆靠穩，道指連續兩日收市創新高，港股連升兩日後今早低開。恒生指數低開26點，報17,847點；國指低開16點，報6,290點；科指低開0.64%，報3,478點。

【17:20更新】

恒生指數跌182點，收報17,692點，成交939億元科指跌1.6%，報3,445點。

美團（3690）績前跌3%；安踏（2020）績後升逾4%。

農夫山泉（9633）挫一成；中國太平（966）升14%。

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【12:40更新】

恒生指數半日跌173點，報17,700點，成交484.2億元；科指跌1.8%，報3,437點。

業績前部分藍籌下跌，比亞迪（1211）、美團（3690）跌逾2%。

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農夫山泉（9633）績後挫逾11%，藍籌中表現最差。

翰森製藥（3692） 績後升逾8%；安踏（2020）升逾4%，分別為表現最好藍籌。

【10:27更新】

恒生指數現報17,692點，跌182點；科指跌2.08%，報3,428點。

翰森製藥（3692）升逾7%，暫為藍籌表現最好。

農夫山泉（9633）最新跌11%，暫為藍籌表現最差。日前公布業績半年多賺8%。

眾安在綫（6060）績後挫逾16%，破底低見10.48元

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