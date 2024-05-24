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財經
2024-05-24 17:00:00

恒生指數｜港股全日跌259點　連跌4日瀉逾千點

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港股

港股近月升勢由政策帶動，未有基本因素支持。 (資料圖片)

恒指連跌三日累挫767點，今早繼續低開。恒指低開126點，報18,742點；國指低開41點，報6,660點；科指低開0.8%，報3,865點。

【16:50更新】

恒生指數全日收跌259點，報18,608點，大市全日成交1,267.12億；國指跌96點，報6,605點；科指跌2.48%，報3,799點。

中國宏橋（1378）升2.8%，為全日表現最好藍籌；中升（881）跌近9%，為全日表現最差藍籌；至於理想汽車（2015）全周挫18.4%，為一周表現最差藍籌。

多個板塊沽壓大，內房碧服（6098）插8.2%；龍湖（960）跌5.6%。

科技股捱沽，騰訊（700）跌1.3%；小米（1810）季績勝預期，但收跌3.4%；阿里巴巴（9988）跌0.6%；美團（3690）跌2.6%；京東（9618）跌逾3%。

恒生指數連跌4日，累插1,027點；如全周計算，恒生指數跌944點或5%。

15項增壽習慣｜40歲起實踐8大項，可增壽24年（am730製圖） 15項增壽習慣｜良好睡眠＋4.7歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜適量飲酒＋1歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜性生活規律＋4-7歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜恆常運動＋4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜多喝水＋15歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜吃大量水果、堅果種籽＋10.8歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜不吸煙＋10歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜維繫伴侶情感，每相伴10年＋1.5歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜取得學位＋1.4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜瘦腰圍＋3.5歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜有宗教信仰＋4歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜參與志願工作＋1歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜常玩拼圖字謎＋10歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜住在鄉郊地區＋2歲（am730製圖） 15項增壽習慣｜退休後從農村遷居城市＋1歲（am730製圖）

【12:06更新】

港股半日跌239點，報18,629點，成交731.18億；科指跌1.89%，報3,822點。

小米（1810）及嗶哩嗶哩（9626）績後下跌，分別跌3.5%及一成。

醫藥股走低，康方生物（9926） 挫逾37%；石藥（1093）跌0.1%；翰森製藥（3692）跌5.6%；藥明生物（2269）跌2.6%；中生製藥（1177）跌2.3%。

【10:22更新】

恒生指數現報18,646點，跌221點；科指跌1.86%，報3,823點。

網易（9999）績後彈高3%，報145.8元，暫為表現最好藍籌；碧桂園服務（6098）挫逾4%，暫為表現最差藍籌。

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新股盛禾生物（2898）首日掛牌向上，現升12%，報15.12元，較招股價13.5元多，每手賺多324元。

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