恒生指數｜港股全日跌259點　連跌4日瀉逾千點

恒指連跌三日累挫767點，今早繼續低開。恒指低開126點，報18,742點；國指低開41點，報6,660點；科指低開0.8%，報3,865點。
【16:50更新】
恒生指數全日收跌259點，報18,608點，大市全日成交1,267.12億；國指跌96點，報6,605點；科指跌2.48%，報3,799點。
中國宏橋（1378）升2.8%，為全日表現最好藍籌；中升（881）跌近9%，為全日表現最差藍籌；至於理想汽車（2015）全周挫18.4%，為一周表現最差藍籌。
多個板塊沽壓大，內房碧服（6098）插8.2%；龍湖（960）跌5.6%。
科技股捱沽，騰訊（700）跌1.3%；小米（1810）季績勝預期，但收跌3.4%；阿里巴巴（9988）跌0.6%；美團（3690）跌2.6%；京東（9618）跌逾3%。
恒生指數連跌4日，累插1,027點；如全周計算，恒生指數跌944點或5%。
【12:06更新】
港股半日跌239點，報18,629點，成交731.18億；科指跌1.89%，報3,822點。
小米（1810）及嗶哩嗶哩（9626）績後下跌，分別跌3.5%及一成。
醫藥股走低，康方生物（9926） 挫逾37%；石藥（1093）跌0.1%；翰森製藥（3692）跌5.6%；藥明生物（2269）跌2.6%；中生製藥（1177）跌2.3%。
【10:22更新】
恒生指數現報18,646點，跌221點；科指跌1.86%，報3,823點。
網易（9999）績後彈高3%，報145.8元，暫為表現最好藍籌；碧桂園服務（6098）挫逾4%，暫為表現最差藍籌。
新股盛禾生物（2898）首日掛牌向上，現升12%，報15.12元，較招股價13.5元多，每手賺多324元。