恒生指數｜港股全日轉升53點收市　成交創7個月低

內地上周公布8月「三頭馬車」數據，全線持續放緩，內地股市今明兩天假期休市。港股今早低開。恒生指數低開116點，報17,252點。

【16:40更新】

市場觀望美聯儲議息，港股全日先跌後升，恒生指數低開116點，其後跌幅收窄及午後倒升，全日升53點，收報17,422點，惟全日成交總額縮減至479.9億元，為2月15日以來最低；國指升18點，收6,090點；科指升0.5%，收3,497點。

本港地產股造好，新世界（017）升近5%；恒地（012）、新地（016）升逾2%。

ATM個別發展，美團（3690）升近3%；阿里巴巴（9988）跌0.9%；騰訊（700）升0.8%。