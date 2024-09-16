恒生指數｜港股全日轉升53點收市　成交創7個月低

內地上周公布8月「三頭馬車」數據，全線持續放緩，內地股市今明兩天假期休市。港股今早低開。恒生指數低開116點，報17,252點。
【16:40更新】
市場觀望美聯儲議息，港股全日先跌後升，恒生指數低開116點，其後跌幅收窄及午後倒升，全日升53點，收報17,422點，惟全日成交總額縮減至479.9億元，為2月15日以來最低；國指升18點，收6,090點；科指升0.5%，收3,497點。
本港地產股造好，新世界（017）升近5%；恒地（012）、新地（016）升逾2%。
ATM個別發展，美團（3690）升近3%；阿里巴巴（9988）跌0.9%；騰訊（700）升0.8%。
【13:47更新】
港股午後跌幅收窄，現跌約6點，報17,362點；科指升0.14%，報3,484點。
【12:17更新】
恒生指數半日跌50點，報17,318點，成交263.6億元；科指跌0.3%，報3,467點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌逾1%；騰訊（700）升0.1%；美團（3690）逆市升2%。
本港地產股向好，新世界（017）升2%。
【10:40更新】
恒生指數現報17,258點，跌110點；科指跌0.92%，報3,447點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌1.4%；騰訊（700）跌0.5%；美團（3690）靠穩升1.3%。
嗶哩嗶哩（B站，9626）副總裁盧梵溪據報離職，股價跌逾5%。