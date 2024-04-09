恒生指數｜港股全日高收95點　曾重上萬七關

港股今早造好，恒指高開86點，開報16,819點；科指升0.5%，報3,461點。

【16:50更新】

港股全日收高終結，惟升穿17,000點後，升幅逐步回軟，收市報16828點，升95點，升幅約0.6%，全日成交額約829億；科指高收近1%，報3,478點。

ATMXJ個別發展，小米（1810）升逾3%；京東（9618）跌約0.7%。

新世界（017）和恒地（012）升逾3%；滙控（005）升逾1%。

小鵬汽車（9868）升逾6%，華虹半導體（1347）升逾5%，是升幅最大的兩隻科指成份股。

信義系升幅顯著，信義玻璃（868）和信義光能（968）升逾4%至5%，是升幅最大的兩隻藍籌股；百度（9888）跌逾3%，是跌幅最大的恒指成份股。