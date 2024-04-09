恒生指數｜港股全日高收95點　曾重上萬七關

港股今早造好，恒指高開86點，開報16,819點；科指升0.5%，報3,461點。
【16:50更新】
港股全日收高終結，惟升穿17,000點後，升幅逐步回軟，收市報16828點，升95點，升幅約0.6%，全日成交額約829億；科指高收近1%，報3,478點。
ATMXJ個別發展，小米（1810）升逾3%；京東（9618）跌約0.7%。
新世界（017）和恒地（012）升逾3%；滙控（005）升逾1%。
小鵬汽車（9868）升逾6%，華虹半導體（1347）升逾5%，是升幅最大的兩隻科指成份股。
信義系升幅顯著，信義玻璃（868）和信義光能（968）升逾4%至5%，是升幅最大的兩隻藍籌股；百度（9888）跌逾3%，是跌幅最大的恒指成份股。
【13:30更新】
恒生指數午後升約103點，報16,836點；科指升0.93%，報3,476點。
藥明系造好，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）升近3%；藥明合聯（2268）升6%。
滙控（005）股價升1%，集罟宣布出售阿根廷業務，代價約47億港元，預料交易完成後錄得10億美元稅前出售虧損。
【12:10更新】
恒生指數半日升91點，報16,824點，半日成交460.5億；科指升0.6%，報3,466點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）逆市跌0.6%；騰訊（700）跌0.4%；美團（3690）升0.3%。
思捷環球（330）升近57%。公司宣布繼3月公布瑞士附屬申請破產後，最新公布於比利時從事零售經銷服裝及配飾用品的比利時附屬公司Esprit Belgie Retail N.V.（BEBR）提交破產申請，表示公司目前正著重進行全面重組。
【10:36更新】
恒生指數曾升逾200點，重越萬七關口，暫報16,830點，升97點；科指升0.54%，報3,463點。
滙豐（005）升1%。
車股強勢，比亞迪（1211）升逾3%；吉利（175）升2%；長汽（2333）升近6%；恒大汽車（708）反彈逾2%。
百度（9888） 逆市跌3%；網易（9999）股價升逾3%。
思捷環球（330）升逾14%。