恒生指數｜港股再高開522點　突破2萬點關　新世界復牌升16%(持續更新)

中央在國慶75周年前夕，出動「連還拳」救市。港股連日急漲。恒生指數今(27日)再高開522點或2.62%，重上2萬點關，報20,446點，是自去年8月以來首次重上兩萬關口，大市成交額502億元。科指升3.1%，報4,340點。

另外，昨日公布業績更換管理層的新世界發展(017)，其執行副主席兼行政總裁鄭志剛，調任為非執行董事及非執行副主席，今復牌升16%或1.31元，報9.5元，瑞銀維持新世界中性評級。