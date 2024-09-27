恒生指數｜港股再高開522點　突破2萬點關　新世界復牌升16%(持續更新)

中央在國慶75周年前夕，出動「連還拳」救市。港股連日急漲。恒生指數今(27日)再高開522點或2.62%，重上2萬點關，報20,446點，是自去年8月以來首次重上兩萬關口，大市成交額502億元。科指升3.1%，報4,340點。
另外，昨日公布業績更換管理層的新世界發展(017)，其執行副主席兼行政總裁鄭志剛，調任為非執行董事及非執行副主席，今復牌升16%或1.31元，報9.5元，瑞銀維持新世界中性評級。
延伸閱讀：減息後港股表現勝美股
阿里巴巴破100元 創一年半新高
【09:30更新】科網股繼續飆漲，騰訊(700)高開3%，現報435.2元，阿里巴巴(9988)漲超5%，股價突破100元，創近一年半以來新高；美團(3690)、京東(9618)漲逾7%，快手(1024)高開3%，現報49.6元。
另外，內地鼓勵地方政府發放消費券，餐飲股和乳業股強勢，呷哺呷哺(0520)高開超8%，現升2.6%，報1.15元；百勝中國(9987)、九毛九(9922)漲超5%，分別報346.8元及3.55元；海底撈(6862)漲超3.3%，報17.76元。
乳業股亦有炒作，蒙牛(2319)升15%，報18.46元；現代牧業(1117)升21%，報0.97元；澳優乳業(1717)升15%，報2.3元。
(以上資料只供參考，數字請以實時公布為準，並非作任何買賣或投資建議。)