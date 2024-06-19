恒生指數｜港股升幅擴至400點　「B站」嗶哩嗶哩升逾13%(持續更新)

港股三日跌近200點後，重上萬八關。恒生指數高開140點，報18,056點；科指開報3,736點，升39點。
【13:37更新】
恒生指數升幅擴至410點，報18,326點，目前成交額達650.33億元；科指升2.63%，報3,794點。
【13:25更新】
恒生指數午後續升，現升383點，報18,299點；科指升2.27%%，報3,787點。
「B站」嗶哩嗶哩繼續造好，升逾13%。
科網股造好，小米（1810）午後升近5%；ATM升逾1%至2%。
【12:20更新】
恒生指數半日收升348點，報18,264點，半日成交555.67億元；科指升1.96%，報3,769點。
聯想（992）升6.1%，為半日表現最好藍籌股；舜宇光學（2382）回吐2.8%，為半日表現最差藍籌股。
科網股表現佳，小米（1810）升4%；美團（3690）升2.3%；嗶哩嗶哩（9626）升一成二。
【10:30更新】
恒生指數現升270點，報18,186點；科指升1.21%，報3,741點。
嗶哩嗶哩Bilibili（9626）股價升近一成。該企旗下代理發行遊戲《三國：謀定天下》6月11日開始公測，上線5天在蘋果iOS系統中的累計流水預估為8,383萬元人民幣，亦獲大行唱好。
中資金融股向上，四大內銀升逾2%。
舜宇光學（2382）逆市回吐半成。