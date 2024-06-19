恒生指數｜港股升幅擴至400點　「B站」嗶哩嗶哩升逾13%(持續更新)

科網股造好，小米（1810）午後升近5%；ATM升逾1%至2%。

【10:30更新】

恒生指數現升270點，報18,186點；科指升1.21%，報3,741點。

嗶哩嗶哩Bilibili（9626）股價升近一成。該企旗下代理發行遊戲《三國：謀定天下》6月11日開始公測，上線5天在蘋果iOS系統中的累計流水預估為8,383萬元人民幣，亦獲大行唱好。

中資金融股向上，四大內銀升逾2%。

舜宇光學（2382）逆市回吐半成。