恒生指數｜港股升505點重上萬七關　成交額接近1500億

港股今早高開逾百點。恒指高開114點，報16,701點；國指高開45點，報5,793點；科指高開1.3%，報3,525點。

【16:45更新】

恒生指數升505點，收報17,093點，重上萬七點水平，成交增至1,499.7億元，接近1,500億；科指升4.6%。報3,643點。

多隻藍籌股今日造好，小米（1810）本月底舉行小米汽車發布會，股價急升逾11%；京東（9618）升近8%，騰訊（700）和美團（3690）升逾4%；李寧（2331）最多曾升20%，收市升幅收窄至8%，有報道稱李寧主席擬牽頭財團將公司私有化。

內房、物管股升幅顯著，龍湖（960）升逾14%，是表現最好藍籌股，中海外（688）和華潤置地（1109）升10%，碧桂園服務（6098）和華潤萬象生活（1209）升逾8%。