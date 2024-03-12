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財經
2024-03-12 16:46:00

恒生指數｜港股升505點重上萬七關　成交額接近1500億

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昨天北水重臨，但未有帶動港股升勢（資料圖片）

昨天北水重臨，但未有帶動港股升勢（資料圖片）

港股今早高開逾百點。恒指高開114點，報16,701點；國指高開45點，報5,793點；科指高開1.3%，報3,525點。

【16:45更新】

恒生指數升505點，收報17,093點，重上萬七點水平，成交增至1,499.7億元，接近1,500億；科指升4.6%。報3,643點。

多隻藍籌股今日造好，小米（1810）本月底舉行小米汽車發布會，股價急升逾11%；京東（9618）升近8%，騰訊（700）和美團（3690）升逾4%；李寧（2331）最多曾升20%，收市升幅收窄至8%，有報道稱李寧主席擬牽頭財團將公司私有化。

內房、物管股升幅顯著，龍湖（960）升逾14%，是表現最好藍籌股，中海外（688）和華潤置地（1109）升10%，碧桂園服務（6098）和華潤萬象生活（1209）升逾8%。

至於中聯通逆市低收1.4%，是表現最差的藍籌股。

而北水今日流入31.39億，總成交額511.83億，佔大市成交逾34%。

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【15:00更新】

恒生指數現升逾500點，暫升502點，報17,089點，重上萬七關；科指升4.78%，報3,648點。

海底撈（6862）、龍湖（960）升13%；小米（1810）升12%。紫金礦業（2899）跌1.5%。

【12:24更新】

恒生指數半日升282點，報16,870點，大市半日成交631億；科指升3%，報3,586點。

小米（1810）升近一成；京東（9618）升逾6%；ATM升逾1%至3%。

藥明系再彈高，藥明生物（2269）升逾4%；藥明康德（2359）升6%。

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【10:26更新】

恒生指數現升142點，報16,730點；科指升1.8%，報3,544點。

科技股造好，ATM升1%至2%；京東（9618）升逾5%。

碧瑤綠色 （1397）發盈喜，指撇除政府的非經營性補貼，去年純利料按年增41.5%至50.4%，股價升逾4%

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