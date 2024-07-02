恒生指數｜港股升約70點　航運股強勢(持續更新)

恒指上半年累計升671點，下半年首個交易日低開。恒指低開49點，報17,669點；科指開報3,538點，低開16點。
【13:36更新】
恒生指數現升74點，報17,793點；科指跌0.48%，報3537點。
航運股強勢，中遠海控（1919）升4.8%；旗下東方海外（316）彈逾5%，暫為表現最好藍籌；海豐國際（1308）漲2.1%；太平洋航運（2343）升2.4%。
【12:13更新】
恒生指數半日收市升100點，報17,819點，成交686億；科指跌0.1%，報3,549點。
ATM個別發展，騰訊（700）逆市跌近1%。
油股造好，中海油（883）上半年累漲七成二，半日升4.4%。
中資金融股現追捧；「蔚小理」升2%至5%，理想汽車（2015）為半日表現最好藍籌股。
信義光能（968）為半日表現最差藍籌股。
【10:37更新】
恒指曾跌逾200點，現轉升約164點，報17,883點；科指升0.34%，報3,566點。
新能源車股向上，蔚來（9866）、小鵬（9868）升逾3%；理想汽車（2015）升逾7%。
航運股造好，東方海外（316）升近半成；中遠海控（1919）升近4%；中遠海運港口（1199）升3%。