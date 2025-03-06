恒生指數｜港股升逾500點重上24000　長和飆逾一成(持續更新)

國務院總理李強的工作報告表示要發展人工智能AI，科技股普升，騰訊(700)升近4%，報530元，阿里巴巴(9988)升逾6%；快手(1024)升近一成，報57.75元，目前表現最好的藍籌。

【09:35更新】 長和(001)擬千億賣海外港口，股價再開近3%，報48.45元，成交1.19億。

車股及智駕概念股集體衝高，比亞迪(1211)及小米(1810)分別升逾2%及1%，報357元及54.85元。塗鴉智能(2391)漲逾6%，黑芝麻智能(2533)、速騰聚創(2469)漲逾5%，中興通訊(763)漲逾6%。

泡泡瑪特(9992)股價一度觸及121元再創歷史新高，現股升1%，報117.4元。

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)