恒生指數｜港股升16點收市守住萬七關　海爾智家跑贏大市

港股昨天（7月8日）恒指再跌破6月28日的波段新低。（資料圖片）

港股三日累跌近630點後，今早反彈逾兩百點。恒生指數高開74點，報17,079點。

【16:30更新】

恒生指數續於萬七點水平上落，曾低見16,924點，午後靠穩，收市報17,021點，升16點，結束3日跌勢，大市成交1,046.7億；科指收市升0.66%，收報3,574點；國指跌0.1%，報6,010點。

全周累計，恒生指數跌396點；科指跌2.6%，均連跌兩周。

海爾智家（6690）升逾6%，是表現最好的恒指及科指成份股。東方甄選（1797）急挫逾23%，是跌幅最大科指成份股。

ATMXJ只得阿里巴巴（9988）下跌，以京東（9618）升3%幅度較大。