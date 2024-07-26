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財經
2024-07-26 16:32:00

恒生指數｜港股升16點收市守住萬七關　海爾智家跑贏大市

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港股昨天（7月8日）恒指再跌破6月28日的波段新低。（資料圖片）

港股昨天（7月8日）恒指再跌破6月28日的波段新低。（資料圖片）

港股三日累跌近630點後，今早反彈逾兩百點。恒生指數高開74點，報17,079點。

【16:30更新】

恒生指數續於萬七點水平上落，曾低見16,924點，午後靠穩，收市報17,021點，升16點，結束3日跌勢，大市成交1,046.7億；科指收市升0.66%，收報3,574點；國指跌0.1%，報6,010點。

全周累計，恒生指數跌396點；科指跌2.6%，均連跌兩周。

海爾智家（6690）升逾6%，是表現最好的恒指及科指成份股。東方甄選（1797）急挫逾23%，是跌幅最大科指成份股。

ATMXJ只得阿里巴巴（9988）下跌，以京東（9618）升3%幅度較大。

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中資電信股受壓，中聯通（762）跌逾4%，是表現最差的藍籌股；中移動（941）跌近3%。

吸煙｜控煙短期措施。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，管供應降需求。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，禁宣傳減引誘。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，擴禁區免煙害。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，重教育助戒煙。（am730製圖，資料來源︰添馬台）

【13:15更新】

恒生指數午後曾跌逾萬七點關，見16,924點，暫回升至17,001點，跌3點；科指升0.41%，報3,435點。

海爾智家（6690）續升逾4%；東方甄選（1797）續跌兩成，暫跌22.5%。

【12:25更新】

恒生指數半日升28點，報17,033點；科指升0.66%，報3,443點。

海爾智家（6690）半日升4.6%，報5.75元，為半日表現最好藍籌股及科指成份股；家電網購股京東（9618）升3.6%。

東方甄選（1797）知名主播董宇輝離職，股價一度急跌28%，半日跌20.9%，為半日表現最差科指成份股。

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中資電訊股受壓，中國移動（941）跌3%；中國聯通（762）跌6.3%，為半日表現最差藍籌股。

【10:27更新】

恒生指數現報17,071點，升66點；科指升0.4%，報3,434點。

家電股跑出，海爾智家（6690）升半成；家電網購股京東（9618）升4%，兩股升幅為藍籌股居前。內地宣布，鼓勵家電「以舊換新」。