恒生指數｜港股升16點收市守住萬七關　海爾智家跑贏大市

港股三日累跌近630點後，今早反彈逾兩百點。恒生指數高開74點，報17,079點。
【16:30更新】
恒生指數續於萬七點水平上落，曾低見16,924點，午後靠穩，收市報17,021點，升16點，結束3日跌勢，大市成交1,046.7億；科指收市升0.66%，收報3,574點；國指跌0.1%，報6,010點。
全周累計，恒生指數跌396點；科指跌2.6%，均連跌兩周。
海爾智家（6690）升逾6%，是表現最好的恒指及科指成份股。東方甄選（1797）急挫逾23%，是跌幅最大科指成份股。
ATMXJ只得阿里巴巴（9988）下跌，以京東（9618）升3%幅度較大。
中資電信股受壓，中聯通（762）跌逾4%，是表現最差的藍籌股；中移動（941）跌近3%。
【13:15更新】
恒生指數午後曾跌逾萬七點關，見16,924點，暫回升至17,001點，跌3點；科指升0.41%，報3,435點。
海爾智家（6690）續升逾4%；東方甄選（1797）續跌兩成，暫跌22.5%。
【12:25更新】
恒生指數半日升28點，報17,033點；科指升0.66%，報3,443點。
海爾智家（6690）半日升4.6%，報5.75元，為半日表現最好藍籌股及科指成份股；家電網購股京東（9618）升3.6%。
東方甄選（1797）知名主播董宇輝離職，股價一度急跌28%，半日跌20.9%，為半日表現最差科指成份股。
中資電訊股受壓，中國移動（941）跌3%；中國聯通（762）跌6.3%，為半日表現最差藍籌股。
【10:27更新】
恒生指數現報17,071點，升66點；科指升0.4%，報3,434點。
家電股跑出，海爾智家（6690）升半成；家電網購股京東（9618）升4%，兩股升幅為藍籌股居前。內地宣布，鼓勵家電「以舊換新」。