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財經
2024-01-25 16:41:00

恒生指數｜港股升312點收市重上萬六關　主板增至1320億

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外資撤走後的港股表現

港股2024年開局7連跌後的反彈，僅維持了一天。(資料圖片)

港股兩日飆938點後，今早高開。恒指高開90點，報15,989點；科指升0.03%，報3,282點。

【16:40更新】

港股連升3日，創逾一周半新高，恒生指數收報16,211點；升312點，大市成交增至1,320.86億；科指升0.9%，報3,310點；國指升2.16%，報5,468點。

「中字頭、中特估」熱炒，中石油（857）升8%；中石化（386）升逾7%；中煤能源（1898） 升逾11%；中鋁國際（2068）更升逾78%。

【13:26更新】

恒生指數現報16,207點，升308點；科指升1.18%，報3,319點。

美團（3690）最新轉升0.1%。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，1月3日更新。(am730製圖) 11_1.png

【12:25更新】

恒生指數半日升223點，報16,122點，大市半日成交額699.45億；科指升0.66%，報3,302點。

ATM個別發展，騰訊（700）升逾2%；美團（3690）跌0.4%；阿里巴巴（9988）升0.75%。

「中字頭」造好，中石油（857）升5.7%；中移動（941）升2.7%；中聯通（762）再升5.2%；中鐵建（1186）升4.3%；中鐵（390）升近4%；中鋁國際（2068）炒高四成。

【10:30更新】

恒生指數升139點，報16,039點；科指升0.03%，報3,282點。

「中字頭」股向上，中石油（857）升4%；中石化（386）、中聯通（762）、中電信（728）升2%；中交建（1800）升3%。

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