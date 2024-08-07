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財經
2024-08-07 14:47:00

恒生指數｜港股午後仍升逾200點　國泰航空績後跌2%(持續更新)

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港股半日跌15點，中午報17,620點，大市成交416億。(資料圖片)

港股半日跌15點，中午報17,620點，大市成交416億。(資料圖片)

美股經歷周一「恐慌性拋售」後，昨日道指及納指回升，港股今早亦高開。恒生指數高開37點，報16,684點；科技指數升0.8%，報3,361點。

【14:45更新】

恒生指數現報16,867點，升219點；科指升1.14%，報3,380點。

國泰航空（293）績後跌2.1%，暫報7.85元。集團指，未來7年將投資逾千億，包括擴充機隊，以配合機場三跑落成。

半島酒店母企大酒店（045）上半年轉蝕4.5億元，績後跌0.3%。

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【12:42更新】

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恒生指數半日反彈217點，報16,864點，成交470.6億元；科指升1.2%，報3,381點。

創科實業（669）績後造好升逾5%，為半日表現最好藍籌股。

ATM造好，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）升2%；三桶油反彈2%至3%。

比亞迪（1211）逆市跌近1%。

華潤系向下，華潤置地（1109）跌1.1%；華潤啤酒（291）跌1.6%，為半日表現最差藍籌股。

【10:33更新】

恒生指數現報16,854點，升207點；科指升1.39%，報3,388點。

ATM造好，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）分別升逾2%；美團（3690）升逾1%。

恒大汽車（708）傳曾與韓資財團洽售汽車業務，股價不升反跌5%，暫報0.28元。

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永利澳門（1128）上季經調整後的物業EBITDAR為2.8億美元，升13.9%，股價現跌1%。

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