恒生指數｜港股午後仍升逾200點　國泰航空績後跌2%(持續更新)

美股經歷周一「恐慌性拋售」後，昨日道指及納指回升，港股今早亦高開。恒生指數高開37點，報16,684點；科技指數升0.8%，報3,361點。
【14:45更新】
恒生指數現報16,867點，升219點；科指升1.14%，報3,380點。
國泰航空（293）績後跌2.1%，暫報7.85元。集團指，未來7年將投資逾千億，包括擴充機隊，以配合機場三跑落成。
半島酒店母企大酒店（045）上半年轉蝕4.5億元，績後跌0.3%。
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半島酒店母企大酒店上半年轉蝕4.5億不派息 多間酒店營運業績遠遜於預期
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【12:42更新】
恒生指數半日反彈217點，報16,864點，成交470.6億元；科指升1.2%，報3,381點。
創科實業（669）績後造好升逾5%，為半日表現最好藍籌股。
ATM造好，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）升2%；三桶油反彈2%至3%。
比亞迪（1211）逆市跌近1%。
華潤系向下，華潤置地（1109）跌1.1%；華潤啤酒（291）跌1.6%，為半日表現最差藍籌股。
【10:33更新】
恒生指數現報16,854點，升207點；科指升1.39%，報3,388點。
ATM造好，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）分別升逾2%；美團（3690）升逾1%。
恒大汽車（708）傳曾與韓資財團洽售汽車業務，股價不升反跌5%，暫報0.28元。
永利澳門（1128）上季經調整後的物業EBITDAR為2.8億美元，升13.9%，股價現跌1%。