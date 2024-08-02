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財經
2024-08-02 15:04:00

恒生指數｜港股午後再跌逾380點　ATM及金融股受沽壓(持續更新)

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有反彈而無大升

港股長期交投偏疏，動力不足。(資料圖片)

亞太區股市今早震盪，港股向下。恒生指數低開279點，報17,025點。

【15:04更新】

恒生指數現報16,909點，跌394點；科指跌2.81%，報3,379點。

ATM沽壓大，阿里巴巴（9988）跌逾2%；騰訊（700）跌逾1%；美團（3690）跌5.4%，暫為表現最差藍籌。

金融股亦受壓，滙豐（005）跌逾3%；渣打（2888）跌近4%。

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【12:34更新】

恒生指數失守萬七點關口，最多跌412點，低見16,892點，創逾3個月新低，中午收報16,950點，跌354點，大市成交額480.31億；科指跌穿3,400點，半日報3,396點，跌2.3%。

ATMXJ受沽壓，跌逾1%至逾4%，美團（3690）跌幅較大。

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重磅金融股沽壓大，滙控（005）承接外圍股價跌勢，半日跌逾3%；港交所（388）、友邦（1299）、平保（2318）跌近2%或以上。

醫藥及部分消費股逆市造好，藥明康德（2359）升近5%，是表現最好藍籌股。

【10:10更新】

恒生指數現報16,978點，挫326點，穿萬七點關口；科指跌1.83%，報3,413點。

醫藥股造好，藥明康德（2359）升逾4%；藥明生物（2269）升2.8%；翰森製藥（3692）升2.4%；石藥（1093）升1%；中生製藥（1177）升0.7%。

科網股下挫，聯想（992）跌3.7%，暫為表現最差藍籌股；阿里巴巴（9988）跌1.4%；美團（3690）跌2.2%；騰訊（700）跌0.4%；網易（9999）跌近1%。

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金融股普遍向下，滙豐（005）跌3.6%；友邦（1299）跌1.6%；中銀香港（2388）跌1.3%；恒生（011）跌1.5%。

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