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財經
2025-02-14 15:17:00

恒生指數｜港股午後再「爆發」升逾700點　成交逾3000億　據報習近平下周與馬雲等領袖座談(有片)

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恒生指數今日再高開212點，試圖再企穩22,000點。(資料圖片)

恒生指數今日再高開212點，試圖再企穩22,000點。(資料圖片)

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美國總統特朗普記者會只是介紹關稅出台，但最關鍵的範圍及稅率則指仍要檢視，市場氣氛好轉。恒生指數今(14日)高開212點，試圖再企穩22,000點。截止發稿，港股升逾300點，報22,169點，大市成交337億元。

阿里巴巴急升逾5%  騰訊小米升逾6%

【15:15更新】恒生指數升逾700點，見22,552點，大市成交逾3,000億元。

【14:45更新】恒生指數下午升幅擴大至逾600點，高見22,436點，成交逾2700億元。《路透社》報道，中國政府將於下周召開座談會，屆時中國國家主席習近平將會見企業領導人，包括阿巴里里(9988)創辦人馬雲，以騰訊(700)創始人馬化騰、小米(1810)創始人、董事長雷軍等。

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阿里巴巴午後急升逾5%，報123.4元；騰訊(700)及小米(1810)升逾6%。

比亞迪再破頂  中芯逆市跌3%

【12:30更新】港股半日升489點，報22,303點，大市成交1637.53億元；科指升160點或3%，報5,395點；國指升195點，報8,197點。

網醫股熱炒，阿里健康(241)急升16%，報5.31元，是半日表現最佳藍籌；平安健康(1833)升11%，報6.97元；京東健康(6618)升5%，報34.95元。

醫藥股造好，藥明生物(2268)升8%，報22.55元；同系的藥明康德(2359)升近6%，報60元。

騰訊(700)升逾4%，報461.2元；阿里巴巴(9988)升逾2%，報119.9元；美團(3690)升逾4%；京東(9618)升近5%。

小米(1810)升近5%，報43元；港交所(388)升2.7%；中芯(981)跌近3%，報44.65元，是半日跌幅最大藍籌。

泡泡瑪特(9992)半日升近8%，報111元。

比亞迪(1211)再升7%，報364元破頂；比亞迪電子(285)升逾4，報58.3元。

阿里健康升一成冠藍籌

【10:10更新】大市初段升330點，企穩22,146點，成交737億。泡泡瑪特(9992)升逾8%，破頂高見112元。

【09:45更新】確認與蘋果合作發展AI的阿里巴巴(9988)升2%，報119元；騰訊升近2%，報450元；美團(3690)升逾2%，報162.9元；京東升近5%，報158元。

醫藥股再跑出，阿里健康(241)升近一成，報5元，藥明生物(2269)升逾5%，報22元，是目前表現最好的藍籌。

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快手(1024)升逾2%，報51元，小米反彈升2%，報42.45元；百度(9888)據報亦繼續與蘋果合作開拓內地的手機AI功能，股價報94.6元。

比亞迪(1211)升4%，報352.8元再破頂；比亞迪電子(285)升2.5%，報57.55元。

友邦(1299)升逾2%，報55.7元；港交所(388)升逾2%，報333.8元。

(以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，上文並非作任何投資買賣的建議。)

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