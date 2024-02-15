恒生指數｜港股午後初段升約30點　內需股造好(持續更新)

A股新春長假休市，港股欠北水南下，大市表現反覆。恒生指數低開55點，報15,824點；國指跌45點，報5,340點；科指跌1%，報3,166點。
【13:27更新】
恒生指數現升38點，報15,918點；科指升0.41%，報3,211點。
內需股造好，李寧（2331）升逾3%；康師傅（322）升1.5%；安踏（2020）升1.1%；吉利（175）升1%。
【12:10更新】
恒生指數半日升68點，報15,947點，半日成交額265.2億；科指升0.6%，報3,218點。
藍籌個別發展，領展（823）升2.4%；港交所（388）升1.9%；友邦（1299）升1.8%；李寧（2331）升2.8%。
宏利（945）績後升2.3%。宏利指，去年公司轉賺51億加元，派息0.4加元，按年增9.6%。
【10:45更新】
恒指現轉升35點，報15,914點；科技指數報3,203點，升0.17%。
ATM個別走，美團（3690）、騰訊（700）跌逾1%；阿里巴巴（9988）逆市升0.1%。
港交所（388）逆市向好，現升0.8%。
內房股跌，龍湖（960）、中海外（688）、潤地（1109）均跌逾2%。