恒生指數｜港股午後升幅收窄　半導體股續升(持續更新)

隔晚美股三大指數表現亮眼，納指及標指齊創收市歷史新高，帶動今早亞洲股市齊升，港股亦高開。恒生指數高開152點，報18,577點；科指高開1.4%，報3,859點。
【13:25更新】
恒生指數現升37點，報18,462點；科指升0.83%，報3,839點。
AI半導體股午後續造好，中芯國際（981）升逾7%；華虹半導體（1347）升7%。
【12:20更新】
恒生指數半日升108點，報18,533點，成交647.8億；科指升1.3%，報3,856點。
AI半導體股造好，中芯國際（981）升6%；華虹半導體（1347）升近8%。
網易（9999）受《魔獸世界：巫妖王之怒》即將開啟國服消息影響，半日升近4%，
【10:55更新】
恒指現升161點，報18,586點；科指升1.48%，報3,864點。
AI半導體股熱炒，中芯（981）升5.3%及成交活躍；華虹半導體（1347）現升7.6%；上海復旦（1385）升近3%；ASMT（522）升逾5%。
航運股亦見追捧，東方海外（316）升逾4%；中遠海控（1919）升半成破頂；中遠海運港口（1199）亦升逾3%破頂。
科網股方面，騰訊（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）亦升0.7%，報77.65元；美團（3690）今日公布首季業績，現偏軟跌0.08%。