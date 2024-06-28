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財經
2024-06-28 14:41:00

恒生指數｜港股午後升幅收窄　「自由行概念股」未見大升(持續更新)

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恒生指數｜李兆波：港股或下試11000點　樓市或再跌至少3%(資料圖片／林靄怡攝)

港股今日半年結，昨日插至兩個月低位後，今早再低開。恒生指數低開133點，報17,583點；科指開報3,546點，低開42點。

【14:37更新】

恒生指數現報17,734點，升幅收窄至升18點；科指跌1.01%，報3,552點。

中石油（857）午後繼續造好，升逾4%。

ATMXJ逆市下跌，其中美團（3690）、京東（9618）分別跌逾2%。

內地宣布提升免稅額，惟自由行概念股未見大升。珠寶股周大福（1929） 跌1%；周生生（116）升0.4%；零售股莎莎國際（178）升1.2%；海港城商場母企九龍倉置業（1997）跌0.7%。

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【12:12更新】

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恒生指數半日收報17,815點，升98點，半日成交477.92億；科指倒跌0.22%，報3,580點。

半日多隻藍籌中字頭「中特估」造好，中聯通（762）升4.1%，為半日表現最好藍籌；中石油（857）、中海油（883）、中信股份（267）、中國神華（1088）、中國宏橋（1378）均升逾3%；中移動（941）、中石化（386）均升逾2%。

創科實業（669）跌2.5%，為半日表現最差藍籌。

科網股普遍向下，美團（3690）、京東（9618）、網易（9999）分別跌0.8%至1.7%。

【10:23更新】

恒生指數現報17,850點，轉升133點；科指升0.61%，報3,610點。

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ATM個別發展，美團（3690）、騰訊（700）分別升0.2%；阿里巴巴（9988）跌0.2%。

三大中資電訊股升逾1%。

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