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財經
2024-01-09 13:42:00

恒生指數｜港股午後升幅收窄　ATMXJ逆市下跌 (持續更新)

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港股

中港股去年大幅跑輸，因而惹來今年見底反彈的憧憬。(資料圖片)

港股連續5日下跌後，今早高開。恒生指數高開31點，報16,256點；國指高開5點，報5,486點；科指高開0.3%，報3,496點。

【13:33更新】

恒生指數午後升幅收窄，現報16,250點，升25點；科指倒跌0.48%，報3,468點。

ATMXJ逆市下跌，其中京東（9618）午後跌逾3%；美團（3690）跌近3%；阿里巴巴（9988）跌0.8%；騰訊（700） 跌0.6%；小米（1810）跌0.1%。

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【12:07更新】

恒生指數半日收報16,275點，升51點，半日成交額407.37億；科指跌0.24%，報3,476點。

ATM逆市走低，其中美團（3690）跌逾3%；騰訊（700）跌0.4%；阿里巴巴（9988）跌0.9%。

東方海外（316） 跌近8%。

【10:15更新】

恒生指數最新升約110點，報16,334點；科指升0.79%，報3,512點。

傳有船運公司與「胡塞武裝組織」達成協議，航運股下挫，東方海外（316）挫逾8%；中遠海控（1919）跌逾4%；太平洋航運（2343）跌逾5%；中遠海運港口（1199）跌0.4%。

Bitcoin比特幣一度升上47,000美元，Bitcoin概念股上揚，BC科技（863）升14%；新火科技（1611）升9%；美圖公司（1357）升逾5%。

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