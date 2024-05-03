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財經
2024-05-03 13:29:00

恒生指數｜港股午後升約250點　京東升逾4%(持續更新)

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港股收市｜五窮月開局俏！恒指8日累漲近2千點 三大指數齊越牛熊線

港股連續第八日造好。(資料圖片)

人民幣走強，離岸價升穿7.2關，帶領恒指高開。恒生指數高開336點，報18,543點；科指升3.7%，報4,009點。

【13:29更新】

恒生指數午後升逾200點，現升253點，報18,460點；科指升2.54%，報3,963點。

科網股強勢，京東（9618）升逾4%；網易（9999）升4.7%；百度（9988）升3.6%；阿里巴巴（9988）升3.4%；騰訊（700）升0.7%；美團（3690）轉升0.2%。

【12:34更新】

恒生指數半日升206點，報18,413點，成交689.6億；科指升2.1%，報3,945點。

網易（9999）升4.5%，為半日表現最好藍籌；藥明康德    （2359）及藥明生物（2269）分別跌逾5%， 為半日表現最差藍籌。

友邦（1299）升3%；京東（9618）升逾4%；商湯（020）逆市回吐近半成。

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【10:30更新】

恒生指數升204點，報18,411點；科指升1.91%，報3,939點。

濠賭股造好，銀娛（027）升逾4%；金沙（1928）升近3%；永利（1128）升近3%；美高梅（2282）再升逾4%；澳博（880）、新濠（200）升1%。

大家樂（341）昨日發盈喜，股價今早再升逾7%。

ATM中，美團（3690）最新轉跌1%；阿里巴巴（9988）升逾3%。

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