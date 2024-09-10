恒生指數｜港股午後升約60點　阿里巴巴成交逾百億領漲升逾4%(持續更新)

美股三大指數隔晚彈高3%。港股連跌5日後，今早先升後回。恒指高開8點，報17,205點。
【14:46更新】
恒生指數現報17,265點，升68點；科指升0.59%，報3,457點。
ATMX個別發展，阿里巴巴（9988）最新升5%；騰訊（700）偏軟跌0.6%；美團（3690）升0.3%；小米（1810）跌0.3%。
藥明系午後再跌，藥明康德（2359）跌逾9%；藥明生物（2269） 跌逾4%。
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【12:47更新】
恒生指數半日升47點，報17244點，成交624億元。
阿里巴巴（9988）升逾4%。
被剔出港股通的股份大跌，梅斯健康（2415）、世茂 （813）、叮噹健康 （9886）、旭輝（884）跌兩成。
【10:20更新】
恒生指數現報17,165點，跌31點；科指跌0.63%，報3,414點。
獲納入港股通的阿里巴巴（9988）曾升5%，現升3%。
蘋果（美：AAPL）發行發布會後，相關概念股向下，舜宇（2382）跌近3%；瑞聲（2018）跌逾1%；高偉電子（1415）跌逾3%；丘鈦（1478）跌逾2%。
蔚小理逆市升，蔚來（9866）升逾8%，小鵬汽車（9868）升逾2%；理想汽車（2015）升逾1%。