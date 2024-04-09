恒生指數｜港股午後升近100點　藥明系齊升(持續更新)

港股今早造好，恒指高開86點，開報16,819點；科指升0.5%，報3,461點。
【13:30更新】
恒生指數午後升約103點，報16,836點；科指升0.93%，報3,476點。
藥明系造好，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）升近3%；藥明合聯（2268）升6%。
滙控（005）股價升1%，集罟宣布出售阿根廷業務，代價約47億港元，預料交易完成後錄得10億美元稅前出售虧損。
【12:10更新】
恒生指數半日升91點，報16,824點，半日成交460.5億；科指升0.6%，報3,466點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）逆市跌0.6%；騰訊（700）跌0.4%；美團（3690）升0.3%。
思捷環球（330）升近57%。公司宣布繼3月公布瑞士附屬申請破產後，最新公布於比利時從事零售經銷服裝及配飾用品的比利時附屬公司Esprit Belgie Retail N.V.（BEBR）提交破產申請，表示公司目前正著重進行全面重組。
【10:36更新】
恒生指數曾升逾200點，重越萬七關口，暫報16,830點，升97點；科指升0.54%，報3,463點。
滙豐（005）升1%。
車股強勢，比亞迪（1211）升逾3%；吉利（175）升2%；長汽（2333）升近6%；恒大汽車（708）反彈逾2%。
百度（9888） 逆市跌3%；網易（9999）股價升逾3%。
思捷環球（330）升逾14%。