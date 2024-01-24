恒生指數｜港股午後升近180點　阿里巴巴續升4% (持續更新)

港股昨日彈高390點後，今早高開逾200點。恒指高開248點，報15,602點；國指高開91點，報5,232點；科指升2.8%，報3,235點。
【13:40更新】
恒生指數現升177點，報15,531點；科指升1.19%，報3,185點。
阿里巴巴（9988）升4.3%；百度（9888）升3%；網易（9999）升3.6%；美團（3690）升1.9%；騰訊（700）升0.8%。
潤啤（291）午後跌幅擴大，挫5.4%。
【12:10更新】
恒生指數半日收報15,476點，升122點，大市半日成交額升587.61億；科指升0.64%，報3,167點。
科技股造好，阿里巴巴（9988）半日升4.2%領市，百度（9888）升4%；網易（9999）升3.4%；美團（3690）升2.8%；騰訊（700）升0.6%。
潤啤（291）、理想汽車（2015）跌4.2%，為半日表現最差藍籌股。
【10:30更新】
恒生指數現升239點，報15,593點；科指升2.05%，報3,212點。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、百度（9888）、網易（9999），嗶哩嗶哩（9626）、快手（1024）分別升逾5%。