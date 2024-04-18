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財經
2024-04-18 15:07:00

恒生指數｜港股午後升逾150點　保險股續向好(持續更新)

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港股

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港股今早乏方向，恒生指數輕微高開。恒生指數微高開1點，報16,253點；國指低開9點，報5,740點；科指低開0.2%，報3,333點。

【15:05更新】

恒生指數午後靠穩，現升156點，報16,408點；科指升0.48%，報3,356點。

保險股向好，友邦（1299）再彈高近3%；中國平安（2318）升逾4%。

兩桶油逆市跌，中石油（857）、中海油（883）分別跌逾1%。

ATM個別發展，騰訊（700）升逾1%；美團（3690）午後跌0.6%；阿里巴巴（9988）跌0.4%。

【12:15更新】

恒生指數半日升217點，報16,469點，成交521億；科指升1.1%，報3,378點。

四大內銀升逾1%至2%。內險股造好，平保（2318）升近5%；國壽（2628）升近4%。

ATM個別發展，騰訊（700）升逾2%；阿里巴巴（9988）、美團（3690）半日未有升跌。

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【10:35更新】

恒生指數現升156點，報16,408點；科指升0.66%，報3,362點。

比亞迪（1211）低開1.2%；理想汽車（2015）低開1.1%，為今早開市表現最差兩藍籌。

藍籌濠賭股反彈，金沙（1928）最新反彈逾2%；銀娛（027）亦升逾2%。

ESPRIT思捷（330）宣布，與國際私募股權集團訂立潛在投資及合作諒解備忘錄，並計劃重塑品牌，股價曾升逾三成，現升16%。

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