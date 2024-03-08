恒生指數｜港股午後升逾200點　信義光能升逾10%(持續更新)

比特幣概念股向好，新火科技（1611）、美圖（1357）升一成；雄岸科技（1647）升逾12%；歐科雲鏈（1499）升逾7%；OSL集團（863）升逾4%。

藥明系續反彈；ATMX升0.2%至3%。

【10:45更新】

恒生指數現升135點，報16,365點；科指升1.02%，報3,393點。

藥明系反彈，藥明生物（2269）最新反彈3%；藥明康德（2359）彈逾4%；藥明合聯（2268）升近4%，高見22元。

碧桂園服務（6098）發盈警，股價照升逾3%

橙天嘉禾昨日據報正考慮出售其在新加坡和台灣的戲院，並尋求至少4億美元的資產估值。目前橙天嘉和（1132）股價升五成，高見0.064元。