熱門搜尋:
鳥山明 23條立法 奧斯卡2024 國際婦女節 六合彩 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-03-08 13:52:00

恒生指數｜港股午後升逾200點　信義光能升逾10%(持續更新)

分享：
港股收市｜觀望兩會恒指升6點 港股通連續13 日吸資

兩會揭幕，中港股觀望氣氛濃。(資料圖片)

市場重燃減息憧憬，港股回升。恒指高開45點，報16,275點；國指最新升50點，報5,664點；科指升1.1%，報3,396點。

【13:52更新】

恒生指數現升229點，報16,459點；科指升1.46%，報3,408點。

信義光能（968）午後升逾10%；理文造紙（2314）績後升逾7%。

小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖） 小巴牌價十多年間下跌不少（am730製圖）

【12:30更新】

恒生指數半日升190點，報16,420點，成交428.8億；科指升1.3%，報3,401點。

信義光能（968）升逾9%，為半日表現最好藍籌；金沙中國（1928）跌1.1%，為半日表現最差藍籌。

比特幣概念股向好，新火科技（1611）、美圖（1357）升一成；雄岸科技（1647）升逾12%；歐科雲鏈（1499）升逾7%；OSL集團（863）升逾4%。

藥明系續反彈；ATMX升0.2%至3%。

【10:45更新】

恒生指數現升135點，報16,365點；科指升1.02%，報3,393點。

藥明系反彈，藥明生物（2269）最新反彈3%；藥明康德（2359）彈逾4%；藥明合聯（2268）升近4%，高見22元。

碧桂園服務（6098）發盈警，股價照升逾3%

橙天嘉禾昨日據報正考慮出售其在新加坡和台灣的戲院，並尋求至少4億美元的資產估值。目前橙天嘉和（1132）股價升五成，高見0.064元。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受