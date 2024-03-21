恒生指數｜港股午後升逾300點　本地銀行股上揚(持續更新)

美國聯儲局維持今年減息3次的預期，減息憧憬下利好港股。恒指高開219點，報16,762；科指升1.6%，報3,609點。
【13:35更新】
港股升逾300點，恒指新造16,907點，升364點，科指升1.37%，報3,599點。
本地銀行股上揚，滙豐（005）升近2%；渣打（2888）升0.9%；恒生（011）升逾3%；東亞（023）及中銀香港（2388）升逾2%。
舜宇（2382）績後受壓，午後跌幅擴至13%；騰訊（700）午後續升1%。
【12:30更新】
恒生指數半日升289點，報16,832點，半日成交679億；科指升0.8%，報3,581點。
騰訊（700）業績後升1%；美團（3690）明日公布業績，股價升4%。
阿里巴巴（9988）減持25億小鵬汽車（9868）股份，小鵬跌逾6%、阿里巴巴升1.75%。
【11:10更新】
恒生指數新造16,837點，升294點；科指升1.04%，報3,588點。
ATM上揚，騰訊（700）升近3%；美團（3690）升逾4%；阿里巴巴（9988） 升逾2%。
Bitcoin比特幣一度重上68000美元水平，利好比特幣概念股，新火科技（1611）升一成；博雅互動（434）升逾12%；OSL集團（863）升逾8%。