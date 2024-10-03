恒生指數｜港股午後大逆轉　低位反彈900點　重返22000關(持續更新)

港股連升6個交易日後今早(3日)有回吐，恒生指數高開40點後倒跌，最多曾跌1,000點，中午收報21,743點，跌700點。惟下午後，恒指跌幅不幅收窄，上演大逆轉，最新重上兩萬二點，報22,254點，低位反彈約900點，跌195點，大市成交2,785億元；國企指數7,950點，由之前跌288點收窄至100點左右，恒生科技指數5007點，由跌287點收窄至跌146元。
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多隻股票從跌轉漲
【15:15更新】多隻股票從大跌中轉漲，美團(3690)直線拉升漲3.75%或7.8元，報205元。
港股中資券商午後集體走強，弘業期貨(3678)漲超15%，華泰證券(6886)漲近13%，而招商證券(6099)也漲超6%。
內房股回吐 雅居樂挫一成八
【10:40更新】個股方面，科技股普遍向下，騰訊(700)跌11元或2.3%，報462.6元；阿里巴巴(9988)第三季斥資41億美元回購股份，股價跌近7元，報108.2元；美團(3690)跌4元，報193.2元，跌逾2%；京東(9618)跌17元或9%，報168.1元。
內房股集體回吐，龍湖(960)跌12%，報16.5元；雅居樂(3383)跌18%，報1.59元；潤地(1109)跌近7.1%，報29.4元；越秀(123)跌逾13%，報6.9元。
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