恒生指數｜港股午後大逆轉　低位反彈900點　重返22000關(持續更新)

港股連升6個交易日後今早(3日)有回吐，恒生指數高開40點後倒跌，最多曾跌1,000點，中午收報21,743點，跌700點。惟下午後，恒指跌幅不幅收窄，上演大逆轉，最新重上兩萬二點，報22,254點，低位反彈約900點，跌195點，大市成交2,785億元；國企指數7,950點，由之前跌288點收窄至100點左右，恒生科技指數5007點，由跌287點收窄至跌146元。