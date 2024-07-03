恒生指數｜港股午後徘徊17900點　阿里美團造好(持續更新)

聯儲局主席鮑威爾表示，美國在抗通脹上已取得進展，美股隔晚走高，港股跟隨高開。恒生指數高開72點，報17,841點；國指高開19點，報6,394點；科指高開0.7%，報3,564點。 【13:34更新】 恒生指數新造17920點，升151點；科指升2.02%，報3,610點。 阿里巴巴（9988）升2.7%；美團（3690）升逾3%。 李寧據報擬增持同名港股李寧（2331），李寧現升1.7%。 【12:15更新】 恒生指數半日升209點，報17,978點，萬八關未企穩，成交654億；科指升2.5%，報3,627點。 ATM向上，阿里巴巴（9988）、美團（3690）升近3%；騰訊（700）升1.4%。

商湯（020）據報發布新版大模型，升逾13%。 波司登（3998）配股，逆市挫15%。

【11:51更新】 恒生指數升幅擴至239點，現報18,008點，重上萬八關。 【10:16更新】 恒指現升114點，報17,883點；科指升0.95%，報3,572點。 商湯（020）據報將於7月4日舉行的「2024世界人工智能大會」上，發布旗下大模型最新版本「日日新5.5」，股價升幅擴至逾一成。 騰訊（700）昨日領跌，兼跑輸大市及遭北水淨沽，今早低開0.7%，現升0.5%。 「三桶油」再造好，分別升1%，中石油（857）及中海油（883）破頂。