恒生指數｜港股午後揚近300點　騰訊美團升逾5%(持續更新)

港股今早造好，恒指高開近200點。恒指高開186點，報16,410點；國指高開58點，報5,805點；科指高開1.2%，報3,318點。
【13:40更新】
恒指午後升300點，現升317點，報16,541點；科指升2.19%，報3,349點。
騰訊（700）及美團（3690）升5%；理想汽車（2015）午後跌逾8%，低見97.05元。
【12:10更新】
恒生指數半日升282點，報16,506點，半日成交595.4億；科指升近2%，報3,342點。
電動車股受累減價戰影響，「蔚小理」逆市向下，其中理想汽車（2015）跌逾6%，為半日表現最差藍籌。
ATM造好，美團（3690）升近5%；騰訊 （700）升逾4%；阿里巴巴（9988）升逾3%。
黃金相關股逆市跌，招金（1818）跌6%；紫金（2899） 及中國黃金國際（2099）跌逾3%。
醫藥板塊造好，中國生物製藥（1177）彈高逾7%，為半日表現最好藍籌；翰森製藥（3692）升近4%；石藥集團（1093）升3.2%。
【10:30更新】
恒生指數現升397點，報16,621點；科指升2.72%，報3,367點。
電動車減價戰持續，美國電動車公司特斯拉（Tesla）宣布，在美國及中國減價；內媒亦報道理想汽車（2015）全面調整價格體系，公司股價低開5.8%，為開市表現最差藍籌，現跌3.5%。
港交所（388）升逾3%；騰訊（700）、美團（3690）升逾3%；阿里巴巴（9988）升逾2%。
Bossini堡獅龍國際（592）升逾11%。