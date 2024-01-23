恒生指數｜港股午後續升約380點　傳內地推萬億救市 (持續更新)

港股兩日挫430點失15,000關，創15個月低位，今早反彈。恒生指數高開77點，報15,038點；國指高開28點，報5,030點；科指高開0.9%，報3,062點。
【13:48更新】
恒生指數現報15,345點，升384點；科指升3.53%，報3,142點。
電視廣播（511）午後初段曾升5%，高見3.08元，現升3.78%，報3.02元；KEEP（3650）反彈13%。
ATM方面，阿里巴巴（9988）升3.4%；騰訊（700）升4.1%，美團（3690）升1.8%。
【12:10更新】
恒生指數半日反彈367點，報15,329點，成交707.16億；科指升3.56%，報3,143點。
信義光能（968）升8.3%，為半日表現最好藍籌股；恆安國際（1044）跌1.5%，為半日表現最差藍籌股。
ATM升逾2%至4%；蔚小理升逾5%至7%。
隔夜港元拆息跌至3.73厘，創1個月新低。
內地救市｜彭博︰中國擬推多項措施救股市 或設2萬億元人民幣平準基金
【10:22更新】
恒生指數現升432點，報15,394點；科指升4.43%，報3,170點。
ATM反彈，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）升近5%，美團（3690）彈高5.8%。
內房方面，潤地（1109）股價反彈9%；中海外（688）升近6%；碧桂園（2007）升5%；龍湖（960）升近一成。