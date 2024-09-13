恒生指數｜港股午後續升逾百點　金股內房造好(持續更新)

隔晚美股三大指數造好，港股昨日升過百點後，今早再高開。恒生指數高開57點，報17,298點。

【13:30更新】

恒生指數現升169點，報17,409點；科指升0.58%，報3,495點。

黃金、內房股造好。

【12:20更新】

恒生指數半日升167點，報17,408點，成交519.8億元；科指升0.7%，報3,501點。

黃金、內房股造好，其中紫金（2899）、招金（1818）升近5%；潤地（1109）、龍湖（960）升逾4%。

蔚小理逆市跌0.1%至近3%。

恒大汽車（708）升32%，半日報3元。