恒生指數｜港股午後續揚逾300點　科網股強勢(持續更新)

港股今早強勢，一度升逾200點，重越萬七關口。恒生指數高開97點，報16,926點；科指升1%，報3,514點。
【13:42更新】
港股午後繼續升逾300點，暫報17,167點，升339點；科指升2.88%，報3,578點。
新奧能源（2688）升7%，暫為表現最好藍籌；新世界（017）跌1.4%，暫為表現最差藍籌。
科網股造好，ATM分別升5%至6%。
【12:18更新】
恒生指數半日揚316點，報17,144點；科指升2.5%，報3,564點。
科技股受網易（9999）帶動造好，網易（9999）、百度（9888）升近2%；阿里巴巴（9988）、京東（9618）升5%；美團（3690）升4%；騰訊（700）升逾2%。
思捷環球Esprit（330）再升四成，報0.248元，今早集團發公告指，有國際私募股權集團擬投資公司，以助重組歐洲業務，指有關投資者擁有良好往績。
昨日股急跌的浩森金融科技（3848），半日反彈4.3倍。
【10:36更新】
恒生指數現升217點，報17,045點；科指升1.72%，報3,537點。
科網股跑贏大市，ATM向上；網易（9999）宣布，《魔獸世界》等暴雪遊戲夏季起重返內地市場，股價升逾1%。
恒生（011）宣布，自周三（10日）起至9月9日，回購最多30億元等值股份，最新升4.9%，是暫時升幅第二大藍籌。