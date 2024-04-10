恒生指數｜港股午後續揚逾300點　科網股強勢(持續更新)

思捷環球Esprit（330）再升四成，報0.248元，今早集團發公告指，有國際私募股權集團擬投資公司，以助重組歐洲業務，指有關投資者擁有良好往績。

昨日股急跌的浩森金融科技（3848），半日反彈4.3倍。