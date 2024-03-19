恒生指數｜港股午後續跌約160點　多國議息及藥明系挫(持續更新)

港股未來相信仍然維持盤整震盪，是利用牛熊證短炒交易員的美好時光。（資料圖片）

市場轉趨觀望氣氛，因全球多間央行於本周議息，港股低開。恒生指數低開109點，報16,628點；國指低開40點，報5,807點；科指低開或1.1%，報3,554點。

【13:55更新】

恒生指數午後續跌，暫報16,575點，跌162點；科指跌1.46%，報3,541點。

藥明系再跌，藥明康德（2359）跌6.5%；藥明生物（2269）跌5.1%。

澳洲聯邦儲備銀行亦於周二（19日）議息，維持利率於4.35厘不變，澳洲央行表示，通脹持續溫和，但仍居高不下，當局決定堅定地讓CPI恢復到目標。

【12:05更新】

恒生指數半日收報16,550點，跌186點，半日成交報497.02億；科指跌1.77%，報3,530點。