恒生指數｜港股午後續跌約160點　多國議息及藥明系挫(持續更新)

市場轉趨觀望氣氛，因全球多間央行於本周議息，港股低開。恒生指數低開109點，報16,628點；國指低開40點，報5,807點；科指低開或1.1%，報3,554點。
【13:55更新】
恒生指數午後續跌，暫報16,575點，跌162點；科指跌1.46%，報3,541點。
藥明系再跌，藥明康德（2359）跌6.5%；藥明生物（2269）跌5.1%。
澳洲聯邦儲備銀行亦於周二（19日）議息，維持利率於4.35厘不變，澳洲央行表示，通脹持續溫和，但仍居高不下，當局決定堅定地讓CPI恢復到目標。
【12:05更新】
恒生指數半日收報16,550點，跌186點，半日成交報497.02億；科指跌1.77%，報3,530點。
光伏股炒高，信義光能（968）升2.8%，為半日升幅最大藍籌；協鑫科技（3800）抽高8.6%；福萊特玻璃（6865）升6%。
日本央行宣布，將基本利率上調至0至0.1厘。日圓匯率走勢｜日央行宣布結束負利率政策 日圓兌港元曾見5.24
【10:30更新】
恒生指數暫報16,649點，跌87點；科指跌1.14$，報3,553點。
藥明系再跌，藥明康德（2359）跌近8%；藥明生物（2269）跌近6%。
科網股偏軟，騰訊（700）跌0.4%；阿里巴巴（9988）跌近1%；網易（9999）跌1.4%；美團（3690）跌0.7%。