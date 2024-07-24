恒生指數｜港股午後續跌逾百點　農夫山泉跌近7%至歷史低(持續更新)

當外國資本再次流入，恒生指數21,000點並非今年不能觸及的。(資料圖片)

同場加映：巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程

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隔晚美股Tesla（美：TSLA）及Google母公司Alphabet公布業績後，拖累指數表現；港股昨跌166點後，今早再跌近百點。恒指低開14點，報17,454點。

農夫山泉（9633）跌近7%，報30.8元，創歷史低，亦是半日表現最差藍籌股。

網易（9999）逆市升近5%，為半日表現最好藍籌股。

【10:30更新】

恒生指數現報17,403點，跌65點；科指跌0.89%，報3,513點。

周大福珠寶（1929）公布4月至6月零售數據，零售值大減兩成，當中內地業務同店銷售，按年跌26%；港澳和其他市場更跌31%。股價暫跌逾5%。

其他內需股普遍受壓，華潤啤酒（291）插5%；農夫山泉（9633）亦跌半成。

電動車股今早向下，比亞迪（1211）再跌逾2%。