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財經
2024-07-08 13:36:00

恒生指數｜港股午後續跌逾200點　近百股創52周低(持續更新)

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香港股市近年來交投淡靜，上半年IPO表現未如預期。(資料圖片)

香港股市近年來交投淡靜，上半年IPO表現未如預期。(資料圖片)

港股今早曾挫逾兩百點。恒指低開131點，報17,667點；科指跌0.2%，報3,589點。

【13:30更新】

恒生指數午後一度跌穿上午低位即17,530點，暫時見最多跌238點，報17,561點。

近百股創52周低，其中包括新鴻基（016）跌1.5%；恒隆地產（101）跌1.6%；華潤啤酒（291）跌3.2%；九倉置業（1997）更跌4.3%至歷史低；藥明生物（2269）跌近4%；藥明康德（2359）跌3.4%；農夫山泉（9633）跌近5%。

被蜜蜂針點算？處理方法4步驟。（am730製圖） 被蜜蜂針點算？處理方法4步驟。（am730製圖） 被蜜蜂針點算？處理方法4步驟。（am730製圖） 被蜜蜂針點算？處理方法4步驟。（am730製圖）

【12:25更新】

恒生指數半日跌238點，報17,561點；科指跌0.71%，報3571點。

波羅的海乾散貨運指數連跌3個交易日，創逾一周低，航運股半日捱沽，東方海外國際（316）插5.8%；中遠海控（1919）瀉逾8%。

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藍籌股整體下跌，農夫山泉（9633）連跌多日，挫4.5%；港交所（388）走低0.2%；平保（2318）跌2.6%；阿里巴巴（9988）降跌1.7%。

【10:31更新】

恒生指數現跌262點，報17,536點；科指跌0.89%，報3,564點。

內需股向下，農夫山泉（9633）、百威亞太（1876）、華潤啤酒（291）均跌逾2%。

航運股捱沽，東方海外國際（316）插近7%；中遠海控（1919）瀉近8%。