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財經
2024-02-19 13:40:00

恒生指數｜港股午後續跌　李寧跌近9%(持續更新)

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港股預測｜凱基亞洲料恒指年底恐見16800 留意呢個政策是否奏效

凱基亞洲指最近港股回落，拖低市盈率，已向下調低恒指年底市盈率為 9.3倍。(資料圖片)

A股復市向好，龍年首日紅盤高開，港股則低開。恒生指數低開5點，報16,334點；國指低開16點，報5,541點；科指低開22點，報3,320點。

【13:40更新】

恒生指數午後跌183點，報16,156點；科指跌2.93%，報3,244點。

李寧（2331）跌近9%；小米（1810）跌幅擴至逾4%小米 （01810） 跌幅擴至逾4%。

【12:20更新】

恒生指數半日跌163點，報16,176點，半日大市成交500.33億；科指跌2.7%，報3,252點。

商品資源股逆市揚，中國神華（1088）升4.6%，為半日表現最好藍籌；紫金礦業（2899）升4.2%；中海油（883）升近4%；潤電（836）升3.8%；中石油（857）、中石化（386）升2.8至3%。

李寧（2331）跌近9%，為半日表現最差藍籌。

【10:25更新】

恒指現跌176點，報16,163點；科指跌2.53%，報3,258點。

藥明康德（2359）暫為表現最好藍籌，升3.7%、藥明生物則（2269）跌3%；李寧（2331）跌7.5%，暫為表現最差藍籌。

美團（3690）跌逾3%；騰訊（700）跌1.7%；阿里巴巴（9988）跌1.3%。

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