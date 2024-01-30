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財經
2024-01-30 14:58:00

恒生指數｜港股尾市跌360點　恒隆地產跌逾7% (持續更新)

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港股 (資料圖片/蘇文傑攝)

港股周二（30日）期指結算，港股低開。恒生指數低開180點，報15,896點；科指低開1.7%，報3,150點。

【14:57更新】

恒生指數現跌370點，報15,707點；科指跌3.19%，報3,101點。

恒隆地產（101）跌幅一度擴至8%，現跌7%。

【13:06更新】

恒生指數跌幅擴大，現跌346點，報15,730點；科指跌2.86%，報3,111點。

【12:10更新】

恒生指數半日收報15,764點，跌313點，大市半日成交499.93億；科指跌2.68%，報3,117點。

中聯通（762）升1.28%，報5.52元，為半日表現最好藍籌股；龍湖（960）跌7.1%，報8.78元，為半日表現最差藍籌股。

恒大系兩股復牌，恒大汽車（708）復牌反覆升近5%；恒大物業（6666）跌逾1%。

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【11:00更新】

恒生指數曾跌逾400點，現跌317點，報15,759點。

【10:20更新】

恒生指數現報15,783點，再跌穿萬五關，跌293點；科指跌2.14%，報3,134點。

ATM下跌，騰訊（700）、美團（3690）最新跌逾2%；阿里巴巴（9988）跌逾1%。

恒大系方面，中國恒大（3333）續停牌；恒大汽車（708）曾升逾13%，現升0.8%；恒大物業（6666）曾升逾7%，現無升跌。

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