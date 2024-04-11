熱門搜尋:
DSE 2024 雪龍2號 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 23條立法 SEASONS PLACE LOONG 9 泰峯 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金像獎2024
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-04-11 16:38:00

恒生指數｜港股收跌44點穩守萬七關　本地地產股普遍下跌

分享：
港股

港股

美國3月份通脹數據公布，市場對減息預期急降溫，美股下跌，而港股今早回吐低開，再度失守萬七關。恒指低開282點，報16,856點；國指低開105點，報5,910點；科指低開2%，報3,480點。

【16:35更新】

恒生指數全日收報17,095點，跌44點，全日成交987.97億；科指跌0.38%，報3,538點；國指報6,003點，跌12點。

今日主要分類指數變動不大，惟地產分類指數跌逾1%。其中新世界（017）跌逾4%；領展（823）跌逾3%；部分內房及物管股亦普遍下跌。

醫藥股受壓，藥明康德（2359）跌逾4%；再鼎醫藥（9688）挫逾7%；百濟神州（6160）跌近5%；四環醫藥（460）跌逾3%。

北水南下方面，全日合計淨流入71.5億元，較上日增加207.57%，是3月22日145.38億元後最多，連續第9日流入，累計流入406.68億元；南水北上合計淨流入20.22億元人民幣，終止單日流出。

【14:57更新】

恒生指數跌幅收窄，現跌36點，報17,102點；科指跌0.33%，報3,540點。

星空華文（6698）挫逾8%，其關聯公司上海燦星向華納提訴獲受理，目前案件移送上海市第二中級人民法院，已於本月8日立案。

ATM轉升，分別升0.5至1%。

全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，觀塘排141名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，佐敦排151名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，太子排161名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，舂坎角（又名舂磡角）排第1名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，東半山排11名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，九龍塘排21名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，太古城排31名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，荃灣西排41名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，上環排51名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，沙田第一城排61名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，小瀝源排71名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，錦田排81名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，西灣河排91名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，林村排101名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，大角咀排111名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，朗屏排121名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，慈雲山排131名（am730製圖）

【12:20更新】

恒生指數半日跌129點，報17,009點，守住萬七點關口，半日成交518.99億；科指跌1.3%，報3,505%。

Ad Block

受美國數據影響，市場對減息預期降溫，本港地產股下跌，其中新世界（017）跌逾5%；恒地（012）、長實（1113）、新地（016）跌逾1%。

6源股造好，兩桶油逆市升逾1%；招金（1818）升逾1%；靈寶黃金（3330）升8%。

思捷環球（330）連升兩天後，今午股價回吐15%。

【10:35更新】

恒生指數現報16,964點，跌174點，續在萬七關口爭持；科指跌1.49%，報3,499點。

早前接獲清盤呈請的內房世茂集團（813）股價跌7%，集團表示，將在稍後階段，結合其境外重組進度，考慮是否向高院申請認可令。

Ad Block

兩桶油逆市升，中石油（857）升逾1%；中海油（883）升0.6%。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受