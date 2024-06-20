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財經
2024-06-20 15:00:00

恒生指數｜港股午後跌約110點　「三桶油」齊升(持續更新)

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港股

港股萬八點爭持、唔上唔落，看著也覺疲倦。 (資料圖片)

恒指昨日急彈逾500點後，今早好淡爭持。恒指高開23點，報18,453點；國指開報6,595點，高開8點；科指高開6點，報3,838點。

【15:00更新】

恒生指數現報18,316點，跌114點；科指跌1.69%，報3,767點。

「三桶油」齊升，中海油（883）升3%破頂；中石油（857）升2.6%；中石化（386）升1.6%。

「中字頭」股造好，中人壽（2628）升近2%；中芯國際（981）升1.4%；中聯通（762）升1%；中移動（941）升0.8%；中國宏橋（1378）及中國神華（1088）升逾0.2%。

【12:33更新】

恒生指數半日回吐，下跌88點，報18,341點，半日成交552.52億；科指亦跌1.3%，報3,780點。

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ATM跌0.3%至逾1%；三桶油逆市升近2%至近3%，其中中海油（883）創歷史新高；芯片股中芯國際（981）升近4%。

登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB）

【10:30更新】

恒生指數報18,457點，升27點；科指跌0.54%，報3,811點。

「中字頭」股造好，三桶油升逾1至2%；中移動（941）升0.8%；中國聯通（762）升1.1%。

冠忠巴士（306）受惠跨境旅遊巴復甦發盈喜，現升8%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.4%；騰訊（700）升0.4%；美團（3690）跌0.8%。

 

歐洲國家盃名單｜B組西班牙陣容。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜B組克羅地亞陣容。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜B組意大利陣容。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜B組阿爾巴尼亞陣容。(am730製圖)
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