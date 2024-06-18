恒生指數｜港股午後跌約30點　ATM轉跌(持續更新)

港股萬八點爭持、唔上唔落，看著也覺疲倦。 (資料圖片)

【10:20更新】

恒生指數現升41點，報17,977點；科指升0.47%，報3,726點。

比亞迪系連升第二日，比亞迪（1211）靠穩升0.2%；比亞迪電子（285）升0.3%至一年新高。

港交所（388）現升0.23%。行政長官李家超宣布，港交所今年9月23日起會實施惡劣天氣不停市安排。投資者在香港發出8號風球以上和黑色暴雨期間，仍可如常買賣股票及衍生產品，並可透過滬深港通買賣內地A股等。