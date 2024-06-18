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財經
2024-06-18 14:45:00

恒生指數｜港股午後跌約30點　ATM轉跌(持續更新)

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港股

港股萬八點爭持、唔上唔落，看著也覺疲倦。 (資料圖片)

港股連跌兩日後，今早高開。恒生指數高開25點報17,961點；國指高開8點，報6,381點；科指高開0.3%，報3,718點。

【14:44更新】

恒生指數報17,903點，跌32點；科指跌0.48%，報3,691點。

ATM轉跌，美團（3690）午後跌逾1%；騰訊（700）、阿里巴巴（9988）跌約0.5%。

三桶油向上；藥明系下跌。

【12:12更新】

恒生指數半日收跌33點，報17,903點；科指跌0.16%，報3,703點。

手機設備股繼續升，舜宇光學（2382）升4.5%；信義光能（968）升1.8%；比亞迪電子（285）升0.6%。

ATM跌0.1%至1%；理想汽車（2015）跌逾3%。

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【10:20更新】

恒生指數現升41點，報17,977點；科指升0.47%，報3,726點。

比亞迪系連升第二日，比亞迪（1211）靠穩升0.2%；比亞迪電子（285）升0.3%至一年新高。

港交所（388）現升0.23%。行政長官李家超宣布，港交所今年9月23日起會實施惡劣天氣不停市安排。投資者在香港發出8號風球以上和黑色暴雨期間，仍可如常買賣股票及衍生產品，並可透過滬深港通買賣內地A股等。

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