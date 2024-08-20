恒生指數｜港股午後跌約90點　ATM個別發展(持續更新)

港股兩日累計升460點，今早高開後倒跌。恒指高開92點，報17,661點；科指高開1.1%，報3,556點。
【13:51更新】
恒指現濠94點，報17,474點；科指跌0.69%，報3,492點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌逾1%；騰訊（700）跌0.3%；美團（3690）逆市升0.1%。
特步（1368） 績後造好，最新升半成。
恒安國際（1044）跌幅擴至逾7%。
【12:20更新】
恒生指數半日收報17.506點，跌63點，半日成交額402.72億元；科指跌0.14%，報3,502點。
兩藍籌股績後轉跌，華潤啤酒（291）跌6.4%；恒安國際（1044）跌5.8%，均為半日表現最差藍籌。
電車股造好，理想汽車（2015）升近2%，為半日表現最好藍籌股；比亞迪（1211）升1.3%。
中銀系向上，中銀香港（2388）升近2%；中國銀行（3988）升0.8%。
三桶油向下，中石油（857）跌3.4%；中海油（883）跌2.4%；中石化（386）跌1.5%。
【10:20更新】
恒生指數報17,504點，跌64點；科指跌0.29%，報3,506點。
電車股續升，理想汽車（2015）升1.6%；比亞迪（1211）升1%；小鵬汽車（9868）升1.2%；蔚來（9866）升近2%。
京東系個別發展，京東（9618）升0.6%；京東物流（2618）跌0.5%；京東健康（6618）跌1.7%。