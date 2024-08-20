熱門搜尋:
消委會 Chiikawa 宇多田光 自助餐優惠 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-08-20 13:53:00

恒生指數｜港股午後跌約90點　ATM個別發展(持續更新)

分享：
有反彈而無大升

港股長期交投偏疏，動力不足。(資料圖片)

adblk5

港股兩日累計升460點，今早高開後倒跌。恒指高開92點，報17,661點；科指高開1.1%，報3,556點。

【13:51更新】

恒指現濠94點，報17,474點；科指跌0.69%，報3,492點。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌逾1%；騰訊（700）跌0.3%；美團（3690）逆市升0.1%。

特步（1368） 績後造好，最新升半成。

恒安國際（1044）跌幅擴至逾7%。

1_30.jpg 金融大鱷索羅斯金句一覽 金融大鱷索羅斯金句一覽 金融大鱷索羅斯金句一覽 金融大鱷索羅斯金句一覽 金融大鱷索羅斯金句一覽 金融大鱷索羅斯金句一覽 金融大鱷索羅斯金句一覽 金融大鱷索羅斯金句一覽 金融大鱷索羅斯金句一覽 金融大鱷索羅斯金句一覽

【12:20更新】

恒生指數半日收報17.506點，跌63點，半日成交額402.72億元；科指跌0.14%，報3,502點。

兩藍籌股績後轉跌，華潤啤酒（291）跌6.4%；恒安國際（1044）跌5.8%，均為半日表現最差藍籌。

adblk6

電車股造好，理想汽車（2015）升近2%，為半日表現最好藍籌股；比亞迪（1211）升1.3%。

中銀系向上，中銀香港（2388）升近2%；中國銀行（3988）升0.8%。

三桶油向下，中石油（857）跌3.4%；中海油（883）跌2.4%；中石化（386）跌1.5%。

【10:20更新】

恒生指數報17,504點，跌64點；科指跌0.29%，報3,506點。

電車股續升，理想汽車（2015）升1.6%；比亞迪（1211）升1%；小鵬汽車（9868）升1.2%；蔚來（9866）升近2%。

京東系個別發展，京東（9618）升0.6%；京東物流（2618）跌0.5%；京東健康（6618）跌1.7%。

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️

 
 
 