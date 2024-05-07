恒生指數｜港股午後跌逾百點　美團曾跌近4%(持續更新)

恒指連升10日後，今早微低開。恒生指數開市跌不足1點，報18,577點；國指低開4點，報6,568點；科指低開0.13%，報4,002點。
【13:20更新】
恒生指數午後續跌，現跌約113點，報18,464點；科指跌1.79%，報3,936點。
聯想（992）升3%，暫為表現最好藍籌股；網易（9999）跌4.2%，暫為表現最差藍籌股。
【12:30更新】
恒生指數中午收報18,420點，回吐157點，大市半日成交629.43億；科指跌1.98%，報3,928點；國指跌0.8%，報6,517點。
重磅股方面，藍籌友邦（1299）回吐2.7%；滙控（005）跌0.1%；港交所（388）下滑1.9%。
東方海外（316）升3.2%，為半日表現最好藍籌；網易（9999）跌4%，為半日表現最差藍籌。
科技股向下，除網易外，其他亦下跌，美團（3690）跌3.8%；百度（9888）跌2.4%；阿里巴巴（9988）跌2.2%；京東（9618）跌2.1%；小米（1810）跌0.8%；騰訊（700）跌1.6%。
【10:40更新】
恒生指數現報18,524點，跌約54點；科指跌0.83%，報3,974點。
三桶油逆市升0.6%至逾2%。
ATM向下，美團（3690）跌逾3%；阿里巴巴（9988）跌逾2%；騰訊（700）跌0.3%。
內房股個別發展，中海外（688）跌逾1%；潤地（1109）升近2%；龍湖（960）跌0.6%。