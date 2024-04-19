恒生指數｜港股午後跌逾230點　港交所跌逾2%(持續更新)

港股連升兩日後，今早受累中東衝突，恒指低開139點，報16,246點；國指低開58點，報5,745點；科指低開48點，報3,308點。
【13:57更新】
恒生指數現跌234點，報16,151點；科指跌2.9%，報3,259點。
港交所 （388） 跌逾2%；聯合能源（467）股價逆市反彈逾7%；波司登（3998）逆市升6%。
【12:12更新】
恒生指數中午收報16,184點，跌201點，成交額630.67億；科指跌2.6%，報3,269點。
東方海外（316）逆市升逾4%，為表現最好藍籌；理想汽車（2015）跌近8%，為藍籌中最差。
中東衝突加劇，刺激黃金相關股逆市升，招金（1818）升1.2%；紫金（2899）升0.33%；中國黃金（2099）升逾3.6%。
【10:40更新】
大市受壓，恒生指數現報16,151點，跌234點；科指跌2.81%，報3,262點。
中東衝突加劇，刺激黃金相關股逆市升，招金（1818）、紫金（2899）升2%；中國黃金（2099）升逾1%；靈寶黃金（3330）升0.3%。
電動車股受壓，理想（2015）跌7%；小鵬（9868）跌6%破底；蔚來（9866）跌逾1%。
ATM向下，美團（3690）開市後跌逾4%；阿里巴巴（9988）跌逾2%；騰訊（700）跌逾1%。