恒生指數｜港股午後跌逾280點　濠賭股走低(持續更新)

投資者觀望內地數據公布，恒生指數低開。恒指低開232點，報16,367點；國指低開82點，報5,773點；科指低開1.9%，報3,377點。

【13:25更新】

恒生指數午後續跌，現跌281點，報16,318點；科指跌2.47%，報3,357點。

濠賭股走低，金沙（1928）跌5%；銀娛（027）跌逾3%；永利（1128）及新濠（200）跌逾3%；美高梅（2282）亦跌逾3%；澳博（880）跌逾5%。

澳門立法會此前通過《娛樂場幸運博彩信貸法律制度》法案，限僅博企可向賭客借籌碼，法例於8月生效。新法例又訂定，澳門行政長官可基於「重大公共利益」，終止承批公司的信貸業務資格，不論承批公司有否履行相關義務。