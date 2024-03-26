恒生指數｜港股午後轉揚　招商銀行升近5%(持續更新)

港股繼續在100天線附近爭持。恒指高開74點，報16,548點；國指高開57點，報5,811點；科指高開0.9%，報3,468點。
【13:55更新】
恒生指數午後轉升，暫報16,561點，升約87點；科指升0.68%，報3,460點。
招商銀行（3968）升4.8%，暫為表現最好藍籌；百度（9888）升近4%；中升（881）跌4.4%，暫為表現最差藍籌。
【12:20更新】
恒生指數半日轉跌12點，報16,461點，成交505.4億；科指跌0.1%，報3,433點。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌約1%；騰訊（700）升逾1%。
港鐵（066）將公布票價調整幅度，消息股價升近1%；領展 （823） 跌3%。
藥明系績前下跌，藥明生物（2269）跌3%；藥明康德 （02359） 跌逾2%。
【10:25更新】
恒生指數現報16,570點，升97點；科指升0.62%，報3,458點。
美團（3690）升逾2%；阿里巴巴（9988）跌1%；騰訊（700）跌0.9%。
招行（3968）升逾4%；鴻福堂（1446）公布去年業績，2023年轉錄股東應佔虧損3,460萬元，股價跌近9%。